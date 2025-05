"Georgie & Mandy": Young Sheldon"-Ableger startet erstmals im deutschen TV

Georgie Cooper (Montana Jordan) und Mandy McAllister (Emily Osment) haben geheiratet: Genug Anlass für einen eigenen "Big Bang Theory"-Ableger. Fotoquelle: 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / Troy Harvey

Im neuen Spin-Off steht Sheldon Coopers älterer Bruder Georgie (Montana Jordan) im Zentrum des Geschehens. Fotoquelle: 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / Troy Harvey

Mandy McAllister (Emily Osment, links) streitet sich in einer Tour mit ihrer Mutter Audrey (Rachel Bay Jones) Fotoquelle: 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / Troy Harvey