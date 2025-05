Stefan Raabs RTL-Show stürzt weiter ab

Schwere Zeiten für RTL und Stefan Raab : Wurde der Moderator bei seinem Comeback im vergangenen Herbst noch als Quotengarant gefeiert, dürfte die anfängliche Euphorie bei RTL nunmehr Resignation gewichen sein. Die Show des Entertainers, "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab", entpuppt sich mehr und mehr als Publikumsflop. Da half auch das "Tanz in den Mai Special" am Mittwoch nicht weiter – im Gegenteil. Schwache 720.000 Leute interessierten sich für die Sendung.

In einem "Tanz in den Mai Special" seiner RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" trifft Stefan Raab auf mehrere "Let's Dance"-Profitänzer und erlebt ein wahres Tanzchaos, inklusive Kuss und Ellbogencheck.

Immerhin wurden die weiteren Streamingtitel von RTL besser angenommen: In den Top 25 finden sich acht Formate von RTL. Besonders Reality-TV-Sendungen wie "Sommerhaus der Normalos", "Are You The One?" und "Temptation Island – Versuchung im Paradies" konnten sich im Streaming-Vergleich stark behaupten. Dazu entpuppte sich das Kampfsport-Highlight Oktagon MMA als Erfolgsgeschichte.