"I Know Your Soul": Kritik zur sechsteilige Krimi-Serie aus Bosnien-Herzegowina

Nicht jeden Tag sieht man eine Serie aus Bosnien-Herzegowina. Vor allem keine so gute wie "I Know Your Soul". ARTE zeigt den authentisch aus dem heutigen Sarajewo erzählenden Crime-Drama-Sechsteiler linear an zwei Abenden (Folgen 4 bis 6 am Freitag, 2. Mai). In der Mediathek ist alles bereits ab 24. April verfügbar. Im Mittelpunkt steht Staatsanwältin Nevena Murtezić (Jasna Đuričić), die sich frisch getrennt hat und alleinerziehende Mutter des 17-jährigen Dino (Lazar Dragojević) ist. Ihr bedrückender neuer Fall hat mit dem Selbstmord des 15-jährigen Emirs zu tun, der von einem Wohnblock in den Tod gesprungen ist. Nevena ermittelt in der Familie und an der renommierten Schule des toten Jungen, die auch ihr eigener Sohn besucht. Warum wollte Emir nicht mehr leben?

I Know Your Soul Krimi/Drama • 01.05.2025 • 21:40 Uhr

"I Know Your Soul" ist ein spannender Krimi, ein Frauenporträt und Sozialdrama, vor allem aber ein spannender Blick in die heutige Gesellschaft Bosnien-Herzegowinas. Ein in vielerlei Hinsicht durchaus modernes Land. Allerdings auch eines, in dem Frauen in Führungspositionen, zumal wenn sie sich von ihren Männern getrennt haben, immer noch sehr kritisch beäugt werden. Das Drehbuch zu "I Know Your Soul" stammt von der Oscar-nominierten Autorin Jasmila Žbanić. Deren Arbeiten wurden bereits vielfach prämiert. Ihr Spielfilm "Quo Vadis, Aida?" (auch Regie) über das Massaker in Srebrenica wurde 2020 in den Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig eingeladen und bei der Oscarverleihung 2021 als bester fremdsprachiger Film nominiert. Er erhielt im Dezember 2021 den Europäischen Filmpreis.

Wie gut kennen wir unsere halbwüchsigen Kinder? Ein bisschen erinnert die Serie "I Know Your Soul", die auch spannende Stadtansichten liefert, an den aktuellen Netflix-Hit "Adolescence" – jene Serie, über die 2025 wohl am meisten diskutiert wird. Hier wie da geht es um die Frage: Wie gut kennen wir unsere halbwüchsigen Kinder und in welchen (digitalen) Parallelwelten, die Eltern oft verborgen bleibn, sind Jugendliche heute unterwegs? Kombiniert mit exzellenten Schauspielern und einer spannenden Handlung, die sich im internationalen Serienvergleich künstlerisch absolut sehen lassen kann, ist "I Know Your Soul" eine fesselnde Entdeckungsreise in die Straßen, Wohnzimmer und Leben des heutigen Sarajewos.

I Know Your Soul – Do. 01.05. – ARTE: 21.40 Uhr