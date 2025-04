"ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel bittet Fans um Mithilfe

Mit der ersten Sendung des „ZDF-Fernsehgarten“ am 04. Mai 2025 pünktlich um 12 Uhr fällt der Startschuss in die neue Saison. Bis Ende September gehört der Sonntagmittag im ZDF dann der beliebten Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel (59) und ihren Gästen. Wir verraten, worauf sich das Publikum auf dem Mainzer Lerchenberg und zuhause freuen kann.

Beliebte Motto-Shows, zahlreiche Stars und ein Jubiläum Zur Auftaktsendung stehen bekannte Stars aus der Schlager- und Entertainmentszene auf der (vorläufigen) Gästeliste. So gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit dem Modern-Talking-Star Thomas Anders (62) und mit Giovanni Zarrella (47). Beide Sänger sammelten bereits „ZDF-Fernsehgarten“-Erfahrungen. Auch Zarrella´s ehemaliger Bro'Sis-Band-Kollege, Schlagersänger und Moderator Ross Anthony (50), gibt sich die Ehre. Zudem mit dabei: der Österreicher Lorenz Büffel (45, eigentlich Stefan Scheichel-Gierten), Loona (50) mit dem Rapper Dennis Dies Das, Iggy Kelly, Sohn von Patricia Kelly sowie Comedian Kaya Yanar (51).

Jede Show steht unter einem Motto Von „Blütenzauber“ über „Ice Ice Baby“ bis hin zu „Girlpower“ – jede Show der „ZDF-Fernsehgarten“-Saison 2025 steht unter einem anderen Motto. Am 22. Juni soll es ein „Endlich Sommer“-Special geben; eine „Sommer Dance Party“ steigt am 13. Juli. Das traditionell schnell ausgebuchte „Mallorca“-Special ist für den 27. Juli geplant. Am 17. August verspricht das Motto „Miami Vibes“ Sommerfeeling pur. Damit nicht genug, bittet „Kiwi“ zur „Schlagerparty“, zum „Discofox“ und zum „Vintage-Flohmarkt“. Ein ebenfalls beliebtes Motto bildet am 28. September den Abschluss der Saison. Zum „Oktoberfest“ erscheinen „Kiwi“, ihre Gäste und das Publikum natürlich in Tracht und Dirndl.

Ein Vierteljahrhundert voller Spaß, Unterhaltung und kultiger Momente Für Andrea Kiewel ist 2025 ein Jubiläumsjahr. Am 10. Juni feiert sie ihren 60. Geburtstag. Nur wenige Tage später, am 15. Juni, steht die stets fröhliche Gastgeberin bereits 25 Jahre für den „ZDF-Fernsehgarten“ vor der Kamera. Zu diesem feierlichen Anlass plant das ZDF eine spezielle Ausgabe. Am 15. Juni 2025 steht die Sendung unter dem Motto „Kiwis 25. Jubiläum“. Gemeinsam mit ihren Gästen und dem Publikum blickt „Kiwi“ auf viele Momente voller Unterhaltung, Spaß und Kult zurück.

„Der Fernsehgarten ist die Taylor Swift vom ZDF […]“ „Kiwi“ sieht der Saison 2025 positiv und gelassen entgegen. Mit Beginn des „ZDF-Fernsehgarten“ am 04. Mai um 12 Uhr begrüßt sie ihre Gäste und Zuschauer zum 455. Mal. Seit dem Start des „ZDF-Fernsehgarten“ am 29. Juni 1986 läuft dann die 636. Ausgabe. Wie Andrea in einem Interview mit Schlager.de verriet, ist der Fernsehgarten für sie „die Taylor Swift vom ZDF – ein echter Superstar“. Dass neben „Kiwi“ auch das Publikum so empfindet, zeigt der Ticketverkauf. Innerhalb weniger Minuten waren die ersten „Fernsehgarten“-Shows bereits ausverkauft.

Andrea Kiewel bittet „Fernsehgarten“-Fans um Mithilfe Damit während der kommenden Saison wirklich alles sicher und reibungslos verläuft, begleiten zwei kleine Glücksbringer die abergläubige Moderatorin während der Shows. Auf ihrem Instagram-Account präsentierte „Kiwi“ die beiden bereits ihren Fans: Ein süßes Tiger-Mini-Kuscheltier, welches sie einst „auf der Straße fand“, und ein kleines Monster-Kuscheltier. Mit diesen beiden könne „nichts schiefgehen in diesem Sommer“, findet Andrea. Ein Problem gibt es allerdings – die beiden Glücksbringer haben noch keine Namen! und „Kiwi“ bittet alle „Fernsehgarten“-Fans um Mithilfe: Alle Kreativen haben noch bis zum Auftakt der ersten ZDF-Show Zeit, ihre Namensvorschläge unter dem Video der Moderatorin abzugeben. Welche Vorschläge „Kiwi“ am Ende wohl überzeugen werden?

Am 04. Mai um 12 Uhr wird das Geheimnis beim ZDF-Fernsehgarten von Andrea „Kiwi“ Kiewel gelüftet werden.

Die „ZDF-Fernsehgarten“-Shows finden jeweils sonntags, von 12 Uhr bis 14 Uhr statt. Das ZDF weist allerdings darauf hin, dass die Sendungen am 03. August und 14. September ausfallen werden. Änderungen vorbehalten!