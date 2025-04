Drehbuchautor verrät: Wir es Fortsetzung von "Zurück in die Zukunft" geben?

Die Reihe sei "gut so, wie sie ist", erklärte Gale weiter. Die Filme seien zwar "nicht perfekt", fügte er hinzu. "Aber wie Bob Zemeckis zu sagen pflegte: 'Es ist perfekt genug.'" Regisseur Robert Zemeckis inszenierte alle drei "Zurück in die Zukunft"-Filme. Gale schrieb die Drehbücher. Der erste Teil erschien 1985 in den Kinos, Teil zwei folgte 1989, der dritte Teil ein Jahr später.

In "Zurück in die Zukunft" reist der Jugendliche Marty McFly (Michael J. Fox) mit einer Zeitmaschine, die sein Freund und Erfinder Emmett Brown (Christopher Lloyd) in einen Sportwagen der Marke DeLorean eingebaut hat, durch die Zeit. Bei seinem ersten Abenteuer landet Marty im Jahr 1955. wo er seinen jungen Eltern begegnet. In Teil zwei geht die Reise in die dystopische Zukunft des Jahres 2015. im dritten Film findet er sich im Wilden Westen wieder.