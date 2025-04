"Sandmännchen"-Star Urte Blankenstein gestorben

Frau Puppendoktor Pille war für Kinder in der DDR lange eine unterhaltsame Lebensberaterin: In der DDR-Fassung der Kindersendung "Sandmännchen" hatte sie ihr eigenes Segment, in dem sie – im Rahmen einer Sprechstunde – so einige Tipps in Sachen Ernährung und Gesundheit gab. Manchmal präsentierte sie stattdessen aber auch ein amüsantes Spiel.