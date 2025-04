"Kitchen Impossible": Infos zur Jubiläumsstaffel mit Tim Mälzer und Jamie Oliver

Spannende Duelle, nervenaufreibende Küchenschlachten, dazu kulinarische Vielfalt, internationales Flair und die besten Köche der Welt: Seit einem Jahrzehnt fordert Tim Mälzer in seiner VOX-Show "Kitchen Impossible" seine Kolleginnen und Kollegen zum unterhaltsamen Wettbewerb heraus. Das Jubiläum des Formats wird in der anstehenden zehnten Staffel angemessen gefeiert: Erstmals tritt kein Geringerer als Starkoch Jamie Oliver gegen den Gastgeber an. Neben weiteren Spitzenköchen sind in den acht neuen Episoden auch die Rap-Promis Sido und Marteria zu sehen.

Kitchen Impossible Kochshow • 27.04.2025 • 20:15 Uhr

Beeindruckende 245 kulinarische Ziele in 37 Ländern habe man in den letzten zehn Jahren bereist, heißt es in der Ankündigung zum Jubiläum. Anlässlich der runden Staffel geht es nun wieder jeden Sonntag, ab 20.15 Uhr, rund um den Globus: Von Porto und Turin über New York und Rio de Janeiro bis nach Kopenhagen und London, wo Mälzer auf den britischen Superstar Jamie Oliver trifft. Der Gastgeber kennt den wohl berühmtesten Koch der Welt schon lange, gemeinsam standen sie einst in der Metropole an der Themse in der Küche.

Mit Sido und Marteria um die Welt Gleich in der ersten Ausgabe misst sich Mälzer aber zunächst mit seinem Freund und Kontrahenten Philipp Vogel in dessen Heimat Köln und im Rheinland. Um den Koch-Thron kämpft der 54-Jährige diesmal zudem gegen die Hamburgerin Cornelia Poletto, den Salzburger Zwei-Sterne-Koch Martin Klein sowie den Berliner Spitzenkoch The Duc Ngo, der zu einer besonderen Folge lädt: Gemeinsam mit dem Rapper Sido empfängt er Tim Mälzer und den Musiker Marteria an verschiedenen Schauplätzen, von der griechischen Insel Santorini über albanische Bergdörfer bis nach Südafrika. Zum großen Staffelfinale geht es dann in Brasilien und Dänemark gegen Mälzers Dauerrivalen und Kumpel Tim Raue.

Vor Ort muss in der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Kochshow wie immer die Spezialität eines des Kochs unter widrigen Bedingungen möglichst perfekt nachgekocht werden. Die komplette Zutatenliste des Rezepts wird dem Herausforderer dabei vorenthalten – und ob das Resultat überzeugt oder nicht, darüber entscheiden in der Regel heimische Testesser. Ein Konzept, das potenziell auch noch ein weiteres Jahrzehnt funktionieren könnte.

Und das war noch nicht alles: Nachdem Tim Mälzer zuletzt auch im Nicht-Koch-Format "Herbstresidenz" zu sehen war, plant er aktuell eine neue Kochshow unter dem Titel "Mälzers Meisterklasse".

