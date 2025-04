Penn Badgley über seine Selbstzweifel und seine Zeit in Hollywood

Seine Rolle als Joe Goldberg in der Erfolgsserie "You – Du wirst mich lieben" hat Penn Badgley weltberühmt gemacht. Als eiskalter Serienmörder mit charmantem Auftreten verstörte er Millionen Zuschauer. Doch der Weg zum Ruhm war für den Schauspieler alles andere als leicht. Im Interview mit dem "Guardian" sprach der 38-Jährige offen über seine Kindheit – und dunkle Phasen in seinem Leben.

Was viele nicht wissen: In jungen Jahren kämpfte Badgley mit schwerwiegenden Selbstzweifeln. Schon als Kind fühlte er sich unwohl in seinem Körper. "Ich weiß, dass ich meinen Körper hasste. Ich wollte einen anderen Körper", sagte er im Gespräch mit der Zeitung. Damals sei er oft einsam gewesen. Als Einzelkind lebte er mit seinen Eltern in der "Einöde", wie er sagt.

Die Trennung seiner Eltern traf ihn hart. Er reagierte mit emotionalem Rückzug – und begann, sich selbst zu verachten. In dieser Phase nahm er deutlich zu. Rückblickend vermutet er, dass emotionales Essen ein Ventil war – gegen den Kummer und die Einsamkeit.

Als Teenager in Hollywood Trotzdem begann er früh mit der Schauspielerei. Schon mit zwölf Jahren stand er vor der Kamera. Damals war er mit seiner Mutter nach Los Angeles gezogen – mitten hinein ins Showgeschäft. Ein Leben als Teenager in Hollywood? "Das würde ich niemandem empfehlen", sagt er heute.

Der Druck, perfekt auszusehen, war enorm. Doch Badgley hielt durch. Dank Ausdauer und Talent gelang ihm mit 20 der große Durchbruch – als Dan Humphrey in der Serie "Gossip Girl". Charisma und gutes Aussehen waren dabei sein Markenzeichen.

Nun endet mit "You" ein weiteres Kapitel. Fünf Staffeln lang spielte Badgley einen Mann, den viele gleichzeitig faszinierend und abstoßend fanden. Rückblickend sagt er: "Goldberg verkörpert all die Dinge, die ich in meinem Leben vermeiden wollte." Für die Rolle habe er tief in die Psyche eines solchen Täters geblickt. Dabei sei ihm klar geworden: "Ich hätte auch so enden können." Manchmal gehe es im Leben nur darum, ein- oder zweimal falsch abzubiegen.

Mittlerweile hat Penn Badgley seine eigene Produktionsfirma gegründet. Und freut sich auf neue Projekte – beruflich wie privat. Seine Frau Domino Kirke erwartet Zwillinge. Einen gemeinsamen Sohn haben die beiden bereits. Zudem hat Badgley Kirkes Sohn aus einer früheren Beziehung adoptiert.

