Von Comedy bis Kriegsdrama: Das sind die DVD-Highlights der Woche

Die sechs Folgen umfassende erste Staffel von "Maxima" basiert auf dem Buch "Máxima Zorreguieta: Motherland" von Marcia Luyten. Erzählt wird von den Anfängen der Liebe zwischen dem damaligen Kronprinz Willem-Alexander (Martijn Lakemeier) und der Bankerin Maxima Zorreguieta Cerruti (Delfina Chaves) sowie den Schwierigkeiten, die die politische Vergangenheit von Maximas Vaters mit sich brachte. Die Geschichte beginnt 1999 im spanischen Sevilla: Auf der Feier einer Freundin lernt Maxima den charmanten Kronprinzen kennen. Die beiden kommen sich schnell näher, er besucht sie wieder und wieder in New York und weckt damit die Neugier bei seinen Eltern, Königin Beatrix (Elsie de Brauw) und Prinzgemahl Claus ( Sebastian Koch ), die Maxima bei einem ersten Treffen auf Herz und Niere prüfen ... "Maxima" ist eine kurzweilige Serie, die keinen Anspruch auf eine hundertprozentige historische Korrektheit erhebt. Eine zweite Staffel wurde bereits von RTL Niederlande bestellt.

"Veni Vidi Vici" (VÖ: 8. Mai)

Für die Work-Life-Balance regelmäßig ins Grüne – Amon Maynard (Laurence Rupp) hält sich besonders brav daran. Muss er auch. "Was Mozart für die Musik war, ist Amon Maynard für das Geld", wird der milliardenschwere Unternehmer in der österreichischen Komödie "Veni Vidi Vici" vorgestellt. So viel Reichtum, das bedeutet eine Menge Stress und Arbeit. Um abzuschalten, geht Amon immer wieder auf die Jagd in den Wald, wo man später immer wieder Tote findet. Leichen über Leichen, immer wieder Unschuldige. Die Polizei ist dran, sammelt rund um die Familie Maynard (Ursina Lardi spielt Amons Ehefrau Viktoria) einen Beweis nach dem anderen auf. Ein älterer Jäger meint sogar, Amon auf frischer Tat ertappt zu haben. Aber für eine Festnahme scheint das alles irgendwie noch nicht zu reichen. Mord als Hobby, und das in Form einer Komödie im Wiener-Walzer-Takt? Was für eine Art Komik das sein mag, erahnt man, wenn man das Personal hinter dem Film kennt. Produziert wurde "Veni Vidi Vici" von Ulrich Seidl – der ist als Filmemacher durchaus umstritten, gilt nach Pseudo-Dokumentationen wie "Im Keller" oder "Safari" aber zweifelsohne als Spezialist für Perversion und Exzentrik.