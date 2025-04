Neue DVDs und Blu-rays: "Maxima", "Veni Vidi Vici" & "Irenas Geheimnis"

array:52 [ " content_id " => " 51787139 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:ae4520ba9c1cd30bd5ecdbcbc3c39407cbcbcacc " " content_insert " => " 1745924523 " " content_update " => " 1745924523 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745924523 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1753700400 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " 6e01cbf0aa2b3a34b1826e3636797925e629cbce " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51787139 " " img_width " => " 1920 " " img_height " => " 1200 " " img_size " => " 392106 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " 2e72c4efa5c117abe517e3a21a3adb38 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 68074f81c02704128bf504c2_2200.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/68074f81c02704128bf504c2_2200.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Auf einer Party in Sevilla trifft Maxima (Delfina Chaves) erstmals den Thronfolger der Niederlande. " " img_copyright " => " RTL / 2024 Millstreet Films " " img_cover " => "" " title " => " Auf einer Party in Sevilla trifft Maxima (Delfina Chaves) erstmals den Thronfolger der Niederlande. " " desc " => " jpg, 1920x1200 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5179/51787139_2e72c4efa5c117abe517e3a21a3adb38_%s.jpg " ]

Auf einer Party in Sevilla trifft Maxima (Delfina Chaves) erstmals den Thronfolger der Niederlande. Fotoquelle: RTL / 2024 Millstreet Films

Königin Máxima der Niederlande zählt zu den beliebtesten royalen Personen Europas. Doch ihre Ehe mit König Willem-Alexander stand anfangs unter keinem guten Stern. Das ganze Ausmaß des familiären Dramas erzählt nun die Serie "Maxima". Fotoquelle: Filmjuwelen/AL!VE

"Ich komme mit allem durch": Amon Maynard (Laurence Rupp, Mitte) hält sich für unantastbar. Fotoquelle: Grandfilm/Ulrich Seidl Filmproduktion

"Veni Vidi Vici" handelt von einer Milliardärsfamilie, die den Bezug zur Realität verloren hat - und damit jede Moral. Produziert wurde die bizarre Komödie von Ulrich Seidl ("Im Keller", "Safari"). Fotoquelle: Grandfilm/Ulrich Seidl Filmproduktion

Die katholische Krankenschwester Irena Gut (Sophie Nelisse) wird als Haushälterin in die Villa des Wehrmachts-Majors Eduard Rügemer (Dougray Scott) beordert. Fotoquelle: Pandastorm Pictures/Darius-Irena Productions Inc.

