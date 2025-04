"Die Höhle der Löwen": Alle Infos zum Start der neuen Staffel mit neuen Investoren

Nach dem großen Jubiläum im vergangenen Jahr geht es für "Die Höhle der Löwen" beflügelt ins zweite Jahrzehnt: Auch in der mittlerweile 17. Staffel der VOX-Gründershow wollen skeptische Investoren von einfallsreichen Start-Up-Ideen überzeugt werden. In acht neuen Folgen wagen sich wieder motivierte Jungunternehmer in die Höhle, darunter abermals prominente Gesichter: Skisprung-Legende Sven Hannawald beehrt die Frühjahrsstaffel mit einer Idee, die überraschenderweise nichts mit Skisport zu tun hat. Derweil heißt es auch Abschied nehmen: Für mehrere "Löwen" ist es die allerletzte Runde im Investoren-Team.