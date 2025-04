"Lebenslinien: Alexander Herrmann": Alle Infos zum Spitzenkoch aus Franken

Regionales und Internationales miteinander zu vereinbaren, das versuchen viele Köche – Verzeihung, Küchenmeister – nun bereits seit Jahrzehnten. Kaum einer kann das indes so gut wie Alexander Herrmann, Jahrgang 1971, geboren in Kulmbach, ansässig in Wirsberg beim Frankenwald in Oberfranken, wo der Familie schon in der fünften Generation ein altes Hotel gehört. In der neuen Ausagbe der BR-Porträtreihe "Lebenslinien" zeigt und verrät Herrmann, wie die gehobene Küche, aber auch wie das gesamte Leben geht: Bloß nicht ins Koma verfallen und sich mit Eingefahrenem zufriedengeben. Herrmann liebt seine Michelin-Sterne eins und zwei, 2008 und 2019 eingefahren, und hofft im Chor mit seinem Wirsberger Küchenteam lauthals auf einen dritten.