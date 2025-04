"Praxis mit Meerblick - Neun Leben": Kritik zum neuen Film mit Tanja Wedhorn

Nora Kaminski ( Tanja Wedhorn ) macht sich in "Praxis mit Meerblick – Neun Leben" (Regie: Franziska Hörisch, Buch: Michael Vershinin) große Sorgen: Ihre bipolare Schwester Franziska Jäger (Tina Amon Amonsen) scheint erneut in eine manische Phase abzudriften. Könnte es sein, dass sie ihre Medikamente nicht mehr einnimmt?

Beruflich ist die Rügenärztin in diesem 25. Film der Reihe ebenfalls gefordert: Almut Kruse (Polina Schmal) bittet um Hilfe für ihren Vater. Der Tierpräparator Gunnar Kruse (Rainer Strecker) hat einen hartnäckigen Husten, will aber nicht zum Arzt gehen. Also vereinbart sie eigenmächtig einen Termin in der Gemeinschaftspraxis von Nora Kaminski und Hannes Stresow (Benjamin Grüter). Noras Verlobter Max Jensen (Bernhard Piesk) kämpft derweil gegen weitere Budget-Kürzungen für die von ihm geplante Schule. Ausgerechnet jetzt kommt sein selbstverliebter Vater, der Stararchitekt Prof. Jensen (Udo Schenk) unangekündigt zu Besuch ...