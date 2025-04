Jay Leno über die wahre Liebe: "Sei für sie da, wenn sie dich am meisten braucht!"

Jay Leno, die berühmte US-Talk-Legende mit dem markanten Kinn, steht seit 1980 treu an der Seite seiner Ehefrau Mavis. Nach mehr als vier Jahrzehnten Ehe zeigt er nun eindrucksvoll, was die Worte "in guten wie in schlechten Zeiten" bedeuten: Seine Frau leidet an Demenz, und Jay kümmert sich mit Hingabe um sie.

In der US-Sendung "In Depth with Graham Bensinger" berichtet der frühere Late-Night-Moderator über das Eheleben seit der Diagnose: "Es ist im Grunde das, was wir vorher gemacht haben, nur dass ich sie jetzt füttern und all diese Dinge tun muss. Aber ich kümmere mich gern um sie." Um durch die harten Zeiten zu kommen, brauche es auch Humor. So gehe er mit seiner Frau Erinnerungen auf Karteikarten durch – oft mit einem Schmunzeln: "Das macht auch ein bisschen Spaß", gesteht er.