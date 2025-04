Ben Zucker über die Zeit im Gefängnis: "geheult wie ein Schlosshund"

Ben Zucker erlebte schon so manchen Tiefpunkt in seinem Leben. Der Schlagerstar hatte unter anderem mit Alkoholproblemen zu kämpfen. Nun hat der 41-Jährige gestanden, dass er schon mal eine Haftstrafe im Gefängnis absitzen musste.

Ben Zucker in Haft: Darum landete der Schlagerstar im Gefängnis

Als Ben Zucker ins Gefängnis musste, war er noch kein bekannter Schlagerstar. Der Grund für seinen Knastaufenthalt war eine Gewalttat. Ein Streit mit seinen Kumpels eskalierte und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ben Zucker hatte die Wahl zwischen Geldstrafe und Gefängnis. Da er zu der Zeit finanzielle Probleme hatte, entschied sich der 41-Jährige für die Freiheitsstrafe. Eine Zeit, die ihn sehr geprägt hat. Damals bot ihm seine Mutter an, die Strafe zu bezahlen, doch das wollte Ben Zucker nicht. "Ich hab gesagt: 'Nein, Mama'. Die Suppe habe ich mir selbst eingebrockt, da muss ich jetzt durch", verriet der Schlagerstar im Podcast " SWR4 Promitalk ". Dann klickten plötzlich die Handschellen.

Ben Zucker zieht Lehre aus Freiheitsentzug

"Der Schlüsselmoment, und der war dann doch sehr prägend für mich, war, wenn man in eine Zelle geht, begleitet dich jemand herein und sagt dann: 'Schönen Abend noch', geht heraus und dann macht er die Tür zu. Und dann bist du da auf deinen vier Quadratmetern. [...] Da habe ich wirklich geheult wie ein Schlosshund", beschreibt er die prägende Zeit. Auch wenn es insgesamt nur acht Tage waren, hat der Freiheitsentzug etwas in ihm verändert. "Mir war dann klar, ich muss jetzt hier straight meinen Weg gehen", lernte Ben Zucker aus dieser Erfahrung. Heute ist er froh, die Kurve gekriegt zu haben.