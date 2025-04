"WTF, Trump?! Was wird aus Amerika?": Analyse der ersten 100 Tage von Trumps Amtszeit

Kaum zum zweiten Mal im Amt begann US-Präsident Donald Trump am 20. Januar sofort mit der Umsetzung seiner "America first"-Agenda. In kürzester Zeit unterzeichnete er zahlreiche Erlasse, die das Land radikal veränderten. Auf Massenentlassungen durch Elon Musks Organisation DOGE und Vizepräsident Vances Zweifel an der Unabhängigkeit der Gerichte folgten schockierte Reaktionen. Trump machte schnell deutlich: Fast alles ist möglich in seiner zweiten Amtszeit.

"WTF, Trump?! Was wird aus Amerika?" Dokumentation • 28.04.2025 • 22:50 Uhr

Gudrun Engel, ARD-Studioleiterin in Washington, analysiert in der 45-minütigen Dokumentation "WTF, Trump?! Was wird aus Amerika?" am späten Montagabend die ersten 100 Tage und die Auswirkungen von Trumps Politik – mit Gewinnern und Verlierern.

Donald Trump hielt sein Wahlkampfversprechen und begnadigte jene, die nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 inhaftiert wurden. So auch Brian Jackson, dessen Verlobte in Texas auf seine Entlassung wartet. Die Familie Sickman, die an diesem Tag ihren Sohn im Polizeieinsatz verlor, sieht darin eine Täter-Opfer-Umkehr. "Deutet Trump die Geschichte um?", fragt die ARD-Dokumentation. Auch Bundesstaatsanwalt Sean Brennan äußert sich in diesem Zusammenhang im Film besorgt: Wurde er entlassen, weil er die Ermittlungen zum 6. Januar unterstützte? Er ist besorgt: Sollen Beamte künftig einer Person statt dem Gesetz folgen? Der Schock ist groß, Demonstrationen gibt es in den ersten 100 Tagen von Trumps Amtszeit aber wenige, wie der Beitrag zeigt.

Wie zufrieden sind Trump-Wählerinnen und -Wähler? Ein zentrales Wahlkampfthema Trumps: Migration und die angekündigte größte Abschiebung in der US-Geschichte. Die ARD-Dokumentation zeigt auch hier beide Seiten – von Befürwortern des Plans und Betroffenen wie Damariz Posadas, die als Kind aus Mexiko kam und nun um ihre Zukunft bangt: "Es ist, als wäre unser ganzes Leben in der Schwebe, wir gehören weder an den einen noch an den anderen Ort".

Auch wirtschaftliche Folgen von Trumps Politik stehen am Beispiel von Einzelpersonen im Fokus des Films: Wie wirken sich die Zölle auf kleine Unternehmen aus? Und erfüllen sich Versprechen wie die von sinkenden Lebensmittelpreisen, wegen der Trump von vielen gewählt wurde? Wie zufrieden sind Trump-Wählerinnen und -Wähler im Lauf der ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft mit ihrer Wahl?

"WTF, Trump?! Was wird aus Amerika?" – Mo. 28.04. – ARD: 22.50 Uhr