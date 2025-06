"Einspruch, Schatz! – Unter Vätern": ARD-Wiederholung mit ChrisTine Urspruch

Von einer Nasenklammer über eine Zahnschiene bis hin zu einem Rachenspray – die Scheidungsanwältin Eva Schatz (ChrisTine Urspruch) probiert in "Unter Vätern" wirklich alles aus, um ihrem Freund und Berufskollegen Hanno (Wolfram Grandezka) zuliebe nicht mehr zu schnarchen. Doch Evas nächtlicher Geräuschpegel ist nicht das einzige Problem, das die Beziehung der beiden Protagonisten in Teil zwei der ARD-Reihe "Einspruch, Schatz!" auf die Probe stellt. Hanno ist Witwer und Vater von drei Kindern, die sich mit dem neuen Familienzuwachs noch nicht so recht anfreunden können ... und das, obwohl sich Eva große Mühe gibt.

Sie kämpft aber nicht nur innerhalb ihrer eigenen baldigen Familie für ein friedvolles Miteinander, sondern auch vor Gericht in einem Fall von Schulmobbing. Gelingt es ihr, das Problem an der Wurzel zu packen, zerbricht die Familie des wegen seiner angeblichen Homosexualität gemobbten Hans (Konrad Neidhardt) vielleicht doch nicht ...

Die perfekte Mischung aus Verstand und Einfühlungsvermögen

"Tatort"-Star ChrisTine Urspruch brilliert in dieser Wiederholung in der Rolle der taffen Juristin mit Herz, die nicht nur den ganz normalen Wahnsinn im Körper einer Frau ertragen muss – schließlich klopfen die Wechseljahre an ihre Tür -, sondern aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Körpergröße auch außerhalb des Gerichtssaals immer wieder mit gesellschaftlichen Hürden zu kämpfen hat. Aber: Die perfekte Mischung aus Verstand und Einfühlungsvermögen macht's. Und natürlich darf auch eine gesunde Portion Humor nicht fehlen. Dafür sorgt zuverlässig Evas Vater. Der vielfach ausgezeichnete Kabarettist Jochen Busse verkörpert den zockenden Altenheimbewohner mit Biss, der sich immer wieder in Schwierigkeiten bringt, sehr authentisch.