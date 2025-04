"Ungerechte Verteilung von Armut und Reichtum": Nina Gummich über Gerechtigkeit

Schauspielerin Nina Gummich ist Star der vierteiligen True Crime-Miniserie "Mord auf dem Inka-Pfad" (Mittwoch, 30. April, ZDF, oder bereits ab 19. April in der Mediathek). Sie übernimmt die Rolle der Ermittlerin in einem der kompliziertesten und faszinierendsten Kriminalfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte: dem Mord an Ursula Glück-Tesler. Ein Fall, in dem laut gerichtlichem Urteil eine Frau ihrem Ehemann zum Opfer fiel. Doch welche Bedeutung hat True-Crime für Nina Gummich im privaten Leben? Und was denkt sie über den Preis der Gerechtigkeit? Diese Fragen beantwortet die Schauspielerin im Interview mit der Agentur teleschau.