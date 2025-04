Warum Oliver Wnuk als Kind Papst werden wollte

"Als Kind wollte ich Papst werden. Oder Pfarrer, wie mein Onkel", erinnert sich Wnuk im Interview. Doch was reizte den heute 49-Jährigen so sehr an dieser Berufung? "Ich habe meinen Onkel oft beobachtet und fand es faszinierend, dass ihm die Leute zuhörten", erzählt er. "Ich lernte dann relativ früh, welche meine Werkzeuge sind, um gut anzukommen, um Freunde zu gewinnen."