„Nord Nord Mord“-Star Oliver Wnuk: „Ich bin ein besserer Ex-Freund als Freund"

Oliver K. Wnuk dürfte Krimifans vor allem durch seine Verkörperung des Polizisten Hinnerk Feldmann in der Erfolgsserie „Nord Nord Mord“ bekannt sein. Dass der gebürtige Konstanzer jedoch auch noch in vielen weiteren Rollen zu sehen ist, bewies er in „DAS!“, der Live-Talkshow des NDR, und gab dabei spannende Einblicke.

„Stromberg – Der neue Film“ Die Rolle als Ulf Steinke in der Serie „Stromberg“ bedeutete für Oliver Wnuk 2004 den Durchbruch als Schauspieler. Mehr als zwei Jahrzehnte später wird sich hier noch in diesem Jahr ein Kreis schließen. Denn in „Stromberg – Der neue Film“ schlüpft der Schauspieler wieder in die Rolle des Büro-Machos. Die Dreharbeiten sind seit einigen Wochen abgeschlossen und waren laut Wnuk anstrengend, aber toll. Herausgekommen sei ein „richtig toller Film“. Davon können sich Fans ab dem 4. Dezember 2025 überzeugen. Dann soll die Büro-Comedy nämlich in die deutschen Kinos kommen.

„Die Bachmanns“ Zuletzt war der Künstler in der ZDF-Komödie „Die Bachmanns“ zu sehen. In dieser spielt er an der Seite von Stefanie Stappenbeck („Ein starkes Team“) einen geschiedenen Ehegatten. Als dieser mit der neuen Freundin in die Nachbarschaft seiner Ex-Frau und der gemeinsamen Kinder zieht, sorgt das für reichlich Wirbel und Komik. Wnuk verriet, dass bereits im Juni die Dreharbeiten für Teil zwei starten sollen. Der Schauspieler verkörpert seine Rolle vielleicht auch deshalb so glaubwürdig, weil ihm Patchwork-Verhältnisse nicht fremd sind. So hat er nicht nur einen Sohn mit seiner damaligen Lebensgefährtin Yvonne Catterfeld, sondern auch eine Tochter aus einer vorherigen Beziehung. Dabei dürften seine früheren Partnerinnen mit ihm wenig Schwierigkeiten haben. So erklärt der Künstler: „Ich bin ein besserer Ex-Freund als Freund.“ Warum das so ist, verdeutlicht Oliver Wnuk, indem er ausführt, wie das Leben in einer Patchwork-Familie nicht aussehen sollte: „Es gibt immer dann Konflikte in so einer Konstellation, wenn die Leute ihr Ego nicht im Griff haben, Dinge zu persönlich nehmen und nicht die Kinder im Mittelpunkt stehen.“