Barry Keoghan und sein Gänsehautmoment mit Ringo Starr: "Konnte ihn nicht ansehen"

In diesem Zusammenhang habe er Starr zu Hause einen Besuch abgestattet. "Es war einer dieser Momente, in denen man in Ehrfurcht erstarrt", verriet der 32-Jährige in der TV-Show. "Als ich mit ihm gesprochen habe, konnte ich ihn nicht ansehen. Ich war nervös. Er sagte: 'Du kannst mich ansehen'", beschrieb der irische Schauspieler die Situation in der Rückschau.