Kontrollierter Ausraster: Warum Patricia Kelly plötzlich ein Auto demolierte

Vor 25 Jahren kannte der Hype um die Kelly Family keine Grenzen. Die "Kellymania" sorgte nicht nur für ausverkaufte Konzerte, sondern auch für echte Ausnahmezustände. Einige sogenannte "Fans" übertrieben es dabei aber: Sie lauerten der Familie auf, verfolgten sie mit dem Auto und brachten sie sogar in gefährliche Situationen. Doch Patricia Kelly hatte irgendwann genug – und setzte ein deutliches Zeichen: Sie demolierte das Auto eines Fans.

Darum rastete Patricia Kelly "kontrolliert" aus

In einem aktuellen Instagram-Video erzählt sie, was damals wirklich passiert ist. Die Aktion war der "Bild"-Zeitung damals eine Schlagzeile wert. Die Zeitung titelte damals: "Was ist bloß mit den Kellys los?" Im Video bekommt Patricia Kelly die entsprechende Zeitungsausgabe gereicht. Sie lacht, liest den alten Artikel vor und schreibt über ihre "Jugendsünde": "Zum Glück sind diese Zeiten vorbei, und heute kann ich über den Bericht lachen."