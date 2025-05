Lola Weippert überrascht auf Instagram: "Ich habe euch was verschwiegen"

Freudige Kunde von Lola Weippert: Auf ihrem Instagram-Kanal hat die TV-Moderatorin ("Temptation Island", "Prince Charming") verraten, dass sie nun glücklich vergeben sei. "Ich mache es offiziell: Ich bin in einer Beziehung", teilte sie in einer Videobotschaft mit. Sie "habe den gesündesten Mann an meiner Seite, den ich mir nur wünschen könnte", schwärmte sie – ohne zu verraten, wer der Glückliche ist. Doch ihr neuer Partner sei "unfassbar toll", ließ sie ihre Followerinnen und Follower wissen: "Er unterstützt mich, wo es nur geht."

Die 29-Jährige fand aber nicht nur lobende Worte für ihre neue Liebe, sondern formulierte auch einen Ratschlag an ihre Fans; "Bitte vergeudet eure Zeit nicht mit Idioten." Eine Partnerschaft soll tolerant, respektvoll und bestärkend – wie ihre – sein, zeigte sich Weippert überzeugt. "Wenn ihr in einer Beziehung seid, wo euer Partner euch anschreit, er euch sagt, dass ihr das Problem seid oder er immer das Problem bei euch sucht, bitte vergeudet nicht eure Zeit", wandte sich der TV-Star an ihre Fans.

Lola Weippert: Das lernte die TV-Moderatorin aus ihrer letzten Beziehung "In meiner letzten Beziehung würde ich schon sagen, habe ich gelernt, was ich nie wieder möchte", blickte Weippert auch kurz zurück. Sich das einzugestehen, brauche seine Zeit, lohne sich aber, so die Moderatorin: "Meine Therapie hat sich ausgezahlt."

In der Caption ihres Instagram-Beitrages formulierte die 29-Jährige überdies zahlreiche Punkte, bei denen sie zu einer Trennung raten würde, etwa "wenn du angeschrien wirst", "wenn du ignoriert oder mit Schweigen bestraft wirst" und "wenn du manipuliert wirst, Schuld ständig bei dir landet oder du dich immer falsch fühlst".



