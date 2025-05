Eine "etwas andere Liebesgeschichte": Das sind die Heimkino-Highlights der Woche

"Companion – Die perfekte Begleitung" (VÖ: 8. Mai)

"Companion – Die perfekte Begleitung" beginnt damit, dass Josh ("The Boys"-Star Jack Quaid) und Iris (Sophie Thatcher) sich mit Freunden und Bekannten an einem Haus am See treffen. Erst wirkt alles sehr idyllisch, dann wird's schnell düster: Hausbesitzer Sergey (Rupert Friend) versucht, Iris zu vergewaltigen, und diese jagt ihm ein Messer in den Hals. Was so nicht hätte passieren dürfen: Iris ist eigentlich so programmiert, dass sie Menschen keinen Schaden zufügen kann. Erst nach diesem Gewaltausbruch erfährt Iris, dass sie keine echte Person ist, sondern ein moderner Begleitroboter. Es ist die erste größere Pointe in einem Film, der bis zuletzt einige irre Wendungen und Überraschungen zu bieten hat. Beworben als "etwas andere Liebesgeschichte", übertrifft "Companion" in Sachen KI-Wahnsinn so ungefähr alles, was bisher in vergleichbaren Produktionen zu sehen war – mit einer Künstlichen Intelligenz, die sich nicht gerne herumschubsen lässt und je nach Systemkonfiguration das gesamte Spektrum zwischen "maximaler Kitsch" und "maximale Aggression" abdeckt.