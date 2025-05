Der Deutsche Filmpreis 2025 – Diese Filme und Stars sind für die Lolas nominiert

Was die Oscars für Hollywood sind, sind die Lolas für die deutsche Filmbranche. Zum 75. Jubiläum des renommiertesten Filmpreises Deutschlands ist jede Menge geboten. Das geht schon mit der Moderation der Verleihung los, die in diesem Jahr Christian Friedel übernimmt. Der deutsche Schauspieler war erst vor kurzem in der dritten Staffel der US-Erfolgsserie „The White Lotus“ auf Sky/Wow zu sehen. Friedel ist mittlerweile also auch international gefragt. Das gilt auch für zwei nominierte Filme, die sich sogar schon Hoffnungen auf einen Oscar machen durften.

Die Nominierten als Bester Spielfilm – von „September 5“ bis zu „Die Saat des Heiligen Feigenbaums“ Der Deutsche Filmpreis wird in 17 verschiedenen Kategorien verliehen – die wichtigste davon ist natürlich Bester Spielfilm, die Goldene Lola. Zu den fünf Nominierten gehört auch das Historiendrama „September 5“, das vom Olympia-Attentat von 1972 in München erzählt. Für das Drehbuch war „September 5“ sogar bei den diesjährigen Oscars nominiert, musste sich jedoch dem Sieger des Abends „Anora“ geschlagen geben.

Ebenfalls nominiert ist der iranisch-deutsche Film „Die Saat des Heiligen Feigenbaums“, der während der seit 2022 laufenden Proteste gegen das iranische Regime spielt. Bei den Oscars war er als Bester internationaler Film nominiert.

Im Rennen um den Hauptpreis konkurrieren außerdem die Filme „Vena“, „Köln 75“, „Islands“ sowie „In Liebe, Eure Hilde“ mit „Babylon Berlin“-Star Liv Lisa Fries. Die Filmbiografie erzählt die wahre Geschichte von Hilde Coppi, die während der NS-Zeit der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ angehörte.

„September 5“ mit den meisten Nominierungen – gleich zwei Fantasyfilme unter den Nominierten Damit sind die drei großen Favoriten beim Deutschen Filmpreis bereits benannt. Mit Blick auf die Nominierungen führt „September 5“ mit zehn, gefolgt von „In Liebe, Eure Hilde“ mit sieben sowie „Die Saat des Heiligen Feigenbaums“ mit sechs Nominierungen. „Köln 75“, „Islands“ und „Cranko“ können sich jeweils in vier Kategorien Hoffnungen auf eine Lola machen.

Auf genauso viele Nominierungen kommt „Hagen – Im Tal der Nibelungen“ – einer der sehr seltenen deutschen Fantasyfilme. Bei der Kritik kam er eher durchschnittlich an, einen Blick wert ist er jedoch allemal.

„Vena“ bringt es auf drei Nominierungen, Das Drama „Das Licht“ sowie der Fantasyfilm „Woodwalkers“, der auf der gleichnamigen Romanreihe basiert, sind jeweils zweimal nominiert. Dass gleich zwei Fantasyfilme beim Deutschen Filmpreis vertreten sind, ist wirklich eine Besonderheit des 75. Jubiläums. Anders als Historiendramen oder Komödien sind deutsche Fantasyfilme eine absolute Seltenheit.

Liv Lisa Fries und Tom Tykwer: Zwei „Babylon Berlin“-Stars mischen beim Deutschen Filmpreis mit Die diesjährige Verleihung hält allerdings noch mehr Besonderheiten für uns bereit. Neben der Schauspielerin Liv Lisa Fries ist nämlich noch ein zweiter Filmschaffender dabei, dem wir die deutsche Erfolgsserie „Babylon Berlin“ zu verdanken haben, die sich auch international großer Beliebtheit erfreut.

Die Rede ist von Tom Tykwer, dem Regisseur und Drehbuchautor der Serie. Bekannt ist er außerdem für Erfolge wie den Kultfilm „Lola rennt“, die Romanverfilmung „Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“ oder auch „Cloud Atlas“.

Auch bei „Das Licht“ war Tom Tykwer für Drehbuch und Regie verantwortlich. Selbst nominiert ist er allerdings nicht. „Das Licht“ tritt nämlich in den Kategorien Beste visuelle Effekte sowie Beste Tongestaltung an.

Liv Lisa Fries ist für „In Liebe, Eure Hilde“ als Beste weibliche Hauptrolle nominiert, zusammen mit Mala Emde für „Köln 75“ und Emma Nova für „Vena“. Bei den Männern ist Sam Riley gleich zweimal nominiert, für „Cranko“ sowie „Islands“. Er tritt gegen Misagh Zare aus „Die Saat des Heiligen Feigenbaums“ an.

Deutscher Filmpreis: Ehrenpreis und besucherstärkster Film des Jahres Außerhalb der 17 Kategorien werden beim Deutschen Filmpreis noch zwei weitere Auszeichnungen vergeben. Zum einen der Ehrenpreis, der dieses Jahr an an Dorthe Braker geht. Die Schauspielerin ist vor allem als Casting Directorin tätig. Zum anderen wird erneut der besucherstärkste Film des Jahres gekürt, also der Film, der die meisten Menschen in die Kinos locken konnte.

Wenig verwunderlich geht der Preis 2025 an den dritten Teil von „Die Schule der Magischen Tiere“. Schon die beiden Vorgänger waren an den Kinokassen ein riesiger Erfolg und sicherten sich damit auch den Deutschen Filmpreis als besucherstärkster Film für die Jahre 2022 sowie 2023. 2024 ging die Auszeichnung an „Die drei ??? – Erbe des Drachen“.