"Bauer sucht Frau" - Moderatorin Inka Bause: Das ist ihr Beziehungsstatus!

Seit 20 Jahren führt die beliebte Moderatorin Inka Bause durch das RTL- Erfolgsformat „Bauer sucht Frau“ und verhalf einsamen Landwirten dazu, die große Liebe zu finden - und das ganz schön erfolgreich: Erinnern wir uns etwa an Iris und Uwe Abel, Josef und seine Narumol oder Bruno Rauh und seine Anja. Doch Bause selbst gilt seit Jahren als Dauersingle. Bei „MDR um 4“ offenbart sie nun aber neue Details…

Beziehung ja oder nein?

In der Sendung „MDR um 4“ vom 30. April 2025 gab Inka Bause überraschende Details aus ihrem Privatleben preis. Von Moderator Rene Kindermann wird sie aufgefordert mit ihm gemeinsam das Spiel „Die verflixte Sieben“ zu erproben. Dazu soll sie Fragen beantworten, die sich in sieben Kugeln in einer Lostrommel befinden.