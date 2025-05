"Unsere Stimme - So einzigartig, so manipulierbar": Alle Infos zur 3sat - Doku

Im vergangenen Jahr war es die Tuba, im Jahr davor die Mandoline: das "Instrument des Jahres". Und 2025? Schaffte es ein Instrument auf Platz eins, das beinahe jeder beherrscht und den meisten schon in die Wiege gelegt wurde: "Unsere Stimme". So lautet auch der Titel der Dokumentation von Frédérique Veith, die 3sat am Donnerstagabend zur besten Sendezeit ausstrahlt. Der Untertitel "So einzigartig, so manipulierbar!" deutet bereits an, worum es geht: Was macht die Stimme besonders, welche Informationen über uns verrät sie? Und: Wo liegen die Gefahren der Manipulation der Stimme durch KI?