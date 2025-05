Eishockey-WM 2025: Das zeigt ProSieben

ProSieben überträgt auch in diesem Jahr Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft live im linearen Fernsehen. Das sportliche Großereignis findet ab 9. Mai in Schweden und Dänemark statt. ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de übertragen insgesamt 20 Partien live und in voller Länge,