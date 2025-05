"Lena Lorenz - Das halbe Lottchen": Das ist der bewegende Film mit Judith Hoersch

Mit der kleinen Lotte wird ein kerngesundes Baby geboren. Für ihre Zwillingsschwester Lilly kommt jede Hilfe zu spät. Die frischgebackenen Eltern reagieren unterschiedlich auf unbegreiflichen Verlust: Magali will sich Zeit zum Trauern nehmen, sie wünscht eine Obduktion. Kilian hingegen will das verstorbene Baby so schnell beerdigen. Können Lena Lorenz und die Bestatterin Miriam Wallner (Christin Nichols) zwischen den beiden vermitteln?