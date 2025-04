"Eishockey-WM 2025": Die deutschen Spiele & Übertragungen in der Übersicht

Zwei Länder teilen sich ein Mega-Event: Die 88. Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 wird in Schweden und Dänemark ausgetragen – und die deutschen Fans sehen die im Free-TV zu. Das Turnier beginnt am Freitag, 9. Mai, in Herning, Dänemark. Die Vorrunde wird an zwei Spielorten durchgeführt: Gruppe A spielt in der Globe Arena in Stockholm, Gruppe B in der Jyske Bank Boxen in Herning. Beide Städte sind auch Austragungsort für jeweils zwei der Viertelfinalpartien. Die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das große Finale finden in Stockholm statt. ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de übertragen insgesamt 20 Partien live und in voller Länge. Das Kommentatorenteam vor Ort besteht aus Basti Schwele, dem Experten Rick Goldmann, Moderator Matthias Killing und Reporter Christoph "Icke" Dommisch.