Deshalb ist Reality-Star Alessia Herren bald bei "Unter uns" zu sehen

Fans des Kult-Formats "Unter uns" dürfen sich freuen: Reality-Star Alessia Herren liefert in der beliebten Daily-Soap ein Gastspiel ab. Erstmals zu sehen ist die 23-jährige Kölnerin am 10. Juli. Schon eine Woche vorher kann ihr Auftritt auf RTL+ bewundert werden.

Alessia Herren ist begeistert von ihrem Auftritt in "Unter uns", wie sie in einer Pressemitteilung von RTL mitteilt: "Die Schillerallee ist Kult! Viele Leute sind damit groß geworden. Auch meine Familie hat immer wieder eingeschaltet", freut sich der Reality-Star. Es bedeute ihr "sehr viel, nun selbst Teil dieser tollen Serie zu sein".

Die Seifenoper spielt in der fiktiven Schillerallee 10 in Köln und wird auch in der Domstadt gedreht. Das gibt Alessia Herren auch ein Gefühl von Heimat und lässt den Reality-Star schmunzeln: "'Unter uns' ist DIE Serie für uns Kölner – und für viele Fans über unsere Stadtgrenzen hinaus", erzählt sie verzückt. Schon seit 1995 ist die Soap auf Sendung.

Alessia Herren spielt Gianni Aurinos Cousine Alessia Herren ist in der Daily-Soap als Cousine von Gianni Aurino zu sehen, der von Stefano Ligorio dargestellt wird. Der vermittelt ihr einen Aushilfsjob in Easys Büdchen. Auch in der Pizzabude ihres Cousins Gianni greift sie tatkräftig mit an. Die Rolle ist ein echtes Heimspiel für Alessia Herren: In Köln geboren, gehören für sie die "Büdchen" fest zur rheinischen Lebensart.

"Ich wohne in Köln-Mülheim. Vor allem während der Ostertage habe ich mal wieder gemerkt, wie vorteilhaft es ist, Büdchen in der Umgebung zu haben", erklärt sie und fügt hinzu: "Das gehört einfach zu Köln." Was sie daran besonders zu schätzen weiß: "Dort gibt es immer Smalltalk und spannende Begegnungen. Das weiß ich aus erster Hand. Denn: Mein schönstes Büdchen-Erlebnis ist natürlich, dass ich vor sechs Jahren meinen Mann in einem solchen kennengelernt habe."

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.