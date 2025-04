"Neuer Wind im Alten Land – Erntezeit": Darum ging es im dritten Film mit Felicitas Woll

Es ist Erntezeit im Alten Land. Die Jorker Lokal-Journalistin Beke Rieper (Felicitas Woll) soll zu diesem Anlass ein Porträt über die Apfelsorte Elstar schreiben. Fans der 2024 gestarteten "Herzkino"-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" wissen natürlich, dass am Ende kein gewöhnliches Porträt dabei herauskommen wird. Das ZDF zeigt "Erntezeit" (Regie: Dirk Pientka, Drehbuch: Kirsten Peters), den ersten von zwei neuen Filmen, zur besten Sendezeit.

Ein Pflücker mit Geheimnis Auf dem Hof ihrer Jugendliebe Paul Harms (Steve Windolf) will Beke Rieper die Apfelernte aus nächster Nähe erleben. Dafür möchte die einst hochgelobte, dann aber tief gefallene New Yorker Korrespondentin sogar selbst Hand anlegen. Paul Harms kann ohnehin jede Hilfe gebrauchen, die er bekommen kann: Mit Marek Rogowski (Klaudiusz Kaufmann) und Kasimir Podolski (Mateusz Grabowsk) sind in dieser Saison deutlich weniger Wanderarbeiter aus Polen als erwartet auf dem Hof erschienen. Auf dem Pflücker-Parkplatz herrscht ebenfalls gähnende Leere. Einzig den rumänischen Deutschlehrer Bogdan Popescu (Konstantin Lindhorst) und zwei Studenten kann Paul kurzfristig als Erntehelfer gewinnen. Die Stammpflücker aus Polen sind wenig begeistert von ihrem neuen rumänischen Kollegen. Auch Beke scheint es, als habe Bogdan Popescu ein Geheimnis. Wartet da vielleicht die nächste schlagzeilenwürdige Geschichte auf die Journalistin?

Bekes Schwester Heide Schulze (Anne Roemeth) ringt derweil um die Wiederwahl als Bürgermeisterin. Denn mit dem neuen Brauereibesitzer Elmar Bröhan (Michael Rothmann) gibt es plötzlich einen ernstzunehmenden Gegenkandidaten ...

Erfolgreich seit 2024 5,17 und 4,34 Millionen Menschen sahen die ersten beiden Filme "Neuer Wind im Alten Land" im vergangenen April. Die Gesamtmarktanteile der beiden 90-Minüter lagen bei guten 18,3 und 15,8 Prozent. Der weitere Anlauf des ZDF, den beliebten "Herzkino"-Sendeplatz am Sonntagabend neu zu gestalten, ist – ähnlich wie zuvor mit "Dr. Nice" und "Familie Anders" – also abermals geglückt.

In "Neuer Wind im Alten Land – Erntezeit" überzeugt Felicitas Woll erneut als selbstbewusste, eigensinnige Hauptfigur, die mit Anfang 40 plötzlich wieder bei den Eltern wohnt. Das Ende des 90-Minüters mag zwar etwas kitschig daherkommen, bietet letztlich aber doch wieder eine schöne Geschichte fürs Herz.

Zweiter neuer Film am kommenden Sonntag Mehr denn je geht es um Fragen rund ums Thema Heimat: Ohne zu viel vorwegzunehmen – Beke scheint zerrissen zu sein zwischen dem Wunsch, in Jork sesshaft zu werden, und dem Verlangen ganz schnell das Weite zu suchen. Dass das Gefühl von Heimat gar nicht zwangsläufig mit einem Ort verbunden sein muss, weiß Hauptdarstellerin Felicitas Woll, wie sie 2024 im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau betonte: "Heimat heißt ja nicht, dass ich mich in dieser einen Straße, in der ich früher als Kind immer Rollerblades gefahren bin, sofort wieder heimisch fühle", sagte sie damals: "Stattdessen bin ich zunehmend davon überzeugt, dass das Gefühl von Heimat mit einem Ort verbunden ist, an dem du zur Ruhe kommst und dich fallen lassen kannst." Das "wirkliche Gefühl von Heimat" sei "immer nur das, was du in dir selber trägst."

Einen zweiten neuen Film der Reihe "Neuer Wind im Alten Land" zeigt das ZDF am Sonntag, 4. Mai, um 20.15 Uhr: In "Stolz und Vorurteil" stürzt die plötzliche Ankunft von Bekes Ex-Mann David Hofstetter (Martin Bretschneider) in ein Gefühlschaos. Immerhin war die Journalistin doch gerade erst ihrer Jugendliebe näher gekommen ... In der ZDFmediathek stehen beide neuen Filme bereits ab Montag, 21. April, zum Abruf bereit.

