Gene Hackmans mysteriöser Tod durch Autopsie aufgeklärt

Der Tod von Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa schockierte im vergangenen Februar die Filmwelt – und gab Rätsel auf. Beide wurden tot in ihrem Anwesen in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico aufgefunden, ein anfänglicher Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung bestätigte sich nicht. Auch einer der Hunde des Paares war gestorben.

Demnach starb Hackman, der zum Zeitpunkt seines Todes 95 Jahre alt war, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Es ist von einer "Vorgeschichte von Herzinsuffizienz" und "schweren chronischen hypertensiven Veränderungen" an den Nieren die Rede. Die Mediziner fanden auch Anhaltspunkte, die auf eine Alzheimer-Erkrankung in fortgeschrittenem Stadium hinweisen. Auf das Hantavirus, an dem seine Frau gestorben ist, wurde Hackman negativ getestet.