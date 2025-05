Charlotte Würdig: „Ich bin mehr als Sidos Ex!“

Sie ist Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin: Dennoch ist Charlotte Würdig für viele Menschen und Medien immer noch die (Ex-)Frau von Rapper Sido. Damit soll nun Schluss sein: Würdig will nicht länger auf ihren Ex-Mann reduziert werden. Im Podcast "The Real Ex-Wives" machte die 46-Jährige ihrem Ärger Luft – und zwar deutlich.

Im Gespräch mit Georgina Stumpf, ebenfalls Ex von Rapper Sido, spricht Würdig Klartext: "Mich nervt es, dass die Pressewelt es nicht schafft, das 'Ex-Frau von' wegzulassen". Diese eine Zuschreibung scheint sie zu verfolgen. "Das klebt an dir", beschwert sie sich weiter. Dabei sei es nicht so, dass sie ihre Vergangenheit leugnen wolle. "Es ist nicht so, dass ich es nicht haben möchte oder es verstecken möchte oder dafür schäme", so Würdig. "Es ist nur so: Man glaubt's kaum, aber ich habe echt 'nen Job."