Das macht "Gefragt - Gejagt"-Moderator Alexander Bommes plötzlich bei Bibel TV

Am 17. Mai 2025 wurde bei Bibel TV der „Goldene Kompass 2025“ verliehen und Alexander Bommes gehörte zu den Preisträgern. Der Preis wird denjenigen überreicht, die christliche Inhalte in den Medien kompetent und authentisch darstellen - und das bereits seit 1988. Bommes selbst wurde für seine Berichterstattung bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris geehrt. Der Anlass des Preises ist aber nicht der Sport an sich, vielmehr ging es um ein einzelnes Interview.

Interview mit Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye

Die Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye, Olympiasiegerin von Paris 2024 gab damals im ARD-Olympia-Studio im Interview mit Bommes Einblicke in ihren christlichen Glauben. Ogunleye gab an, dass sie Ruhe und Kraft aus ihrem Glauben schöpfe. Diese Ruhe und Kraft helfe ihr auch während des Wettkampfes. Bommes fragte an dieser Stelle weiter nach und die Olympiasiegerin verriet ihm daraufhin einen Psalm, der sie besonders berührt: Johannes 3, Vers 16: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab.“ Den Psalm nahm der Moderator zum Anlass, um mit Yemisi tiefgründiger über Gott zu sprechen: „Wer sagt, ´Ich will ne Medaille, Gott´, der wird nicht erhört“, mutmaßt der 48-jährige, woraufhin Ogunleye zustimmte: „Gott ist kein Kaugummiautomat, in den du was einschmeißt und kriegst gleich dein Resultat.“ Für dieses philosophische Gespräch live im TV wurden sowohl Alexander Bommes als auch Yemisi Ogunleye mit dem „Goldenen Kompass 2025“ ausgezeichnet. Eine große Ehre für die beiden, die neben ihnen auch noch der Journalistin Birgit Nössing zuteil wurde.