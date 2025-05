"Buffy"-Reboot: Ryan Kiera Armstrong wird neue Vampirjägerin

Vampire und Dämonen aufgepasst: Buffy ist zurück! Oder zumindest ihre Nachfolgerin. Wie der Streaminganbieter Hulu am vergangenen Wochenende bekannt gegeben hat, ist Nachwuchstalent Ryan Kiera Armstrong zur neuen Vampirjägerin auserwählt worden. Die 15-Jährige tritt damit in die Fußstapfen von Sarah Michelle Gellar, die von 1997 bis 2003 in die Rolle der High-School-Schülerin schlüpfte, deren von den Problemen einen Teenagers geplagter Alltag dadurch verkompliziert wird, dass sie als Auserwählte ständig die Welt vor Vampiren und Dämonen retten muss.

Eine feministische Ikone Für Sarah Michelle Gellar bedeutete die Rolle den Durchbruch, die von ihr gespielte Buffy Summers wurde zur feministischen Ikone. Ihre Nachfolgerin ist allerdings trotz ihres jungen Alters keine ganz Unbekannte. So ist Ryan Kiera Armstrong bereits Teil des "Star Wars"-Universums: Sie hat eine Rolle in "Skeleton Crew", einem Serien-Ablager der SciFi-Franchise. Erste Bekanntschaft erlangte die junge Schauspielerin in der Drama-Serie "Anne with an E".

Zu einer zweifelhaften Ehre kam Ryan Kiera Armstrong 2023, als sie aufgrund ihrer Performance in dem Horrorfilm "Firestarter" für eine Goldene Himbeere für die schlechteste Schauspielerin nominiert wurde. Wegen des jungen Alters der Darstellerin kam schnell Kritik an der Nominierung auf, die dann schließlich auch wieder zurückgezogen wurde. Seitdem dürfen Minderjährige nicht mehr für Hollywoods berühmten Schmähpreis nominiert werden.

Schulmädchen statt schlagfertige Dämonenjägerin Ryan Kiera Armstrongs Vater ist der Schauspieler Dean Armstrong, der unter anderem in der Serie "Queer as Folk" und dem Horrorfilm "Saw 3D" zu sehen war. Ihre Mutter hat hingegen nichts mit dem Showbiz zu tun: Dr. Berta Bacic ist Zahnärztin.

Über Armstrongs Rolle im "Buffy"-Reboot ist bisher nur bekannt, dass sie die Hauptrolle als neue Vampirjägerin übernehmen wird. Außerdem wird die neue Protagonistin als schüchternes Schulmädchen beschrieben. Sie steht damit im Gegensatz zur schlagfertigen Buffy aus dem Original, die mit der intelligenten Willow (Alyson Hannigan) dafür einen schüchternen Sidekick hatte.

In der Pilotfolge des neuen "Buffy"-Projekts wird neben Ryan Kiera Armstrong auch wieder Sarah Michelle Gellar als Buffy Summers zu sehen sein. Die 48-Jährige wird allerdings nur eine Nebenrolle spielen. Für die Pilotfolge zeichnet sich mit Chloé Zhao ("Nomadland") eine oscarprämierte Regisseurin verantwortlich.