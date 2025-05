"Dr. Nice" Patrick Kalupa hat jetzt Hannes Jaenicke am Hals

Nach einem nervenaufreibenden Cliffhanger in der vergangenen Staffel "Dr. Nice", werden die neuen Folgen mit Spannung erwartet. Neben interessanten Entwicklungen beim schimpfenden und trinkenden Doktor Hannes Jaenicke wird es eine spektakuläre Unterstützung für den Chirurgen Dr. Moritz Neiss geben.

So geht es bei "Dr. Nice" weiter

Eigentlich hatte das ZDF nur zwei Folgen "Dr. Nice" geplant. Doch der etwas speziellere Arzt, gespielt von Patrick Kalupa, kam beim Publikum so gut an, dass eine ganze Serie über den Chirurgen Dr. Moritz Neiss entstand. Die erste Staffel wurde zum Quoten-Hit und auch die zweite Staffel sorgte für hohe Einschaltquoten. Die letzte Folge, im Mai 2024 ausgestrahlt, geriet Dr. Neiss in eine lebensbedrohliche Lage auf dem OP-Tisch. Fans bangten um das Leben des mürrischen Arztes. Doch keine Sorge, der Chirurg wird durchkommen. Die Dreharbeiten für die dritte Staffel mit Patrick Kalupa sind bereits abgeschlossen.