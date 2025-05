"Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas": Das passiert in der Wiederholung

Es ist der Wettkampf-Marathon, der immer wieder verblüfft: Und so dürfte es treue Fans der Reihe auch gar nicht allzu sehr stören, dass bei "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" jetzt drei Wiederholungsfolgen laufen. ProSieben zeigt noch einmal drei Einsätze aus der vierten Staffel, die 2021 erstmalig auf Sendung waren. Wie üblich geht es beim epischen Kampf um den "Weltmeister"-Titel um Mut, Kraft und Willensstärke. Joko und Klaas schicken ihre Mitstreiter raus in die Lande. Der Endkampf entscheidet sich dann bei einem mehr oder weniger albernen Nervenkitzel im Studio.

Zum Auftakt wird es zunächst einmal für Lucy Diakovska extrem ungemütlich: Die frühere No-Angels-Sängerin, die im Vorjahr Durchhaltewillen bewies und bei RTL "Dschungelkönigin" wurde, muss in Schweden in ein frostiges Eisloch steigen. Außerdem verliert Michi Beck in Kroatien den Boden unter den Füßen, und Axel Stein muss im eigentlich als beschaulich geltenden Liechtenstein mit dem Feuer spielen.