Captain America: Brave New World, Feste & Freunde & Anora – jetzt auf DVD & Blu-ray

Nate Moore, neben Marvel-Boss Kevin Feige einer der Produzenten von "Captain America: Brave New World", bezeichnete Sam Wilson im Vorfeld als Underdog im Stile eines Rocky Balboa. Und so, wie Rocky es immer wieder allen gezeigt hat, will es jetzt auch Sam Wilson allen zeigen. Zeigen, dass er es verdient, den Schild und das Red-White-and-Blue-Kostüm zu tragen.

In der Serie "The Falcon and the Winter Soldier" (2021, Disney+) hatte er bereits Gelegenheit, sich in die neue Rolle einzufinden. Mit "Brave New World" bekam der neue Captain America Anfang des Jahres sein erstes Kino-Abenteuer. Der Film erscheint nun ebenso wie die Tragikomödie "Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns!" und der Oscar-Gewinner "Anora" auf DVD und Blu-ray.

"Captain America – Brave New World" (VÖ: 23. Mai) Wie bei neuen Marvel-Filmen üblich, wurde auch die Handlung von "Captain America: Brave New World" vor dem Kinostart weitestgehend unter Verschluss gehalten. Was man vorher immerhin schon erfahren konnte, unter anderem auch aus den Trailern: Harrison Ford feiert als neu gewählter US-Präsident Thaddeus "Thunderbolt" Ross sein Debüt im Marvel Cinematic-Universe, und Ross hat große Pläne mit Captain America.

Obwohl die beiden sich in Fragen der nationalen Sicherheit nicht immer einig sind, möchte der Präsident den geflügelten Supersoldaten Captain America in ein "offizielles militärisches Amt" einführen. Für Sam Wilson wird es die bisher größte Bewährungsprobe. "Die globalen Machtverhältnisse verschieben sich", es knirscht, kracht und dröhnt dabei gewaltig – und so findet sich Captain America bald mittendrin in einem Komplott, das zu einer Bedrohung für die gesamte moderne Welt wird.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: Julius Onah, Laufzeit: 114 Minuten

"Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns!" (VÖ: 16. Mai) Über eine Reihe von Partys – von Silvester bis Hochzeit – demonstriert "Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns!", wie wichtig gute Freunde sind und wie sehr sie das Leben bereichern. Aber da, wo die besten Freunde sind, kann es manchmal auch den größten Knatsch geben ... Mareike (Annette Frier) mit ihrem Adam (Trystan Pütter), Maya (Katia Fellin) und ihre Natalie (Jasmin Shakeri), Max (Henning Flüsloh), Rolf (Rolf Nicholas Ofczarek), Dina (Pegah Ferydoni), Sebastian (Ronald Zehrfeld) und Ellen (Laura Tonke): Sie bilden eine eingespielte, vertraute Clique, die definitiv weiß, wie man richtig feiert.

Jede Gelegenheit, gemeinsam die Korken knallen zu lassen, empfinden sie als großes Glück. Allerdings, so richtig glücklich sind sie bei genauerem Hinsehen doch nicht. Maya zum Beispiel möchte gerne ein Kind, ihre Partnerin Natalie lieber nicht. Mareike ist immer wieder ziemlich genervt von ihrem Adam. Und Ellen, die Erzählerin, ist verliebt in jemanden, in den sie besser nicht verliebt sein sollte. Wehe, wenn das herauskommt! Bei "Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns!" handelt es sich um eine Adaption des dänischen Films "Long Story Short" (2015) von May el-Toukhy.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2025, Regie: David Dietl, Laufzeit: 103 Minuten

"Anora" (VÖ: 22. Mai) Sean Baker war der große Gewinner bei der 97. Oscar-Verleihung. Sein Film "Anora" wurde als bester Film prämiert, und der 54-Jährige schrieb Oscar-Geschichte, indem er vier Trophäen für denselben Film erhielt – das war vorher nur Walt Disney gelungen. Bemerkenswert ist Bakers Triumph auch deswegen, weil er als Vertreter des Indiependent-Kinos gilt. Mit einem Profit von 40 Millionen US-Dollar weltweit ist "Anora" einer der Sieger mit dem niedrigsten Einspielergebnis in der Geschichte der Oscars.

Neben der Trophäe für den besten Film, die traditionell an die Produzenten des Siegerfilmes verliehen wird, gewann Baker auch die Auszeichnungen für die beste Regie, den besten Schnitt und das beste originale Drehbuch. "Anora"-Hauptdarstellerin Mikey Madison wurde außerdem als beste Schauspielerin prämiert. Sie spielt die junge Stripperin Anora aus Brooklyn, die sich bei ihrer Arbeit in den russischen Oligarchen-Sohn Ivan (Mark Eydelshteyn) verliebt. Die beiden heiraten heimlich, was Ivans Familie, als die davon erfährt, missfällt. Also hetzen sie den beiden einen Priester und zwei Schläger auf den Hals ...

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2024, Regie: Sean Baker, Laufzeit: 134 Minuten