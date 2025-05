Pfingsten 2025: RTL streicht „Wer wird Millionär?“ am Sonntag – nur eine Folge bleibt

Es gehört seit Jahren zur festen Tradition: An Pfingsten wird am Sonntag- und Montagabend jeweils eine Sonderausgabe von "Wer wird Millionär?" ausgestrahlt. Doch in diesem Jahr hat RTL andere Pläne, die Sonntagsausgabe der Quizshow mit Moderator Günther Jauch wird gestrichen. Lediglich am Montag, 9. Juni, dürfen sich Fans um 20.15 Uhr auf das gewohnte "Wer wird Millionär?"-Special freuen.