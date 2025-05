"Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger": Unterwegs in München mit den Eberhofer-Stars

In der neuen Folge der Reportage-Reihe erkunden der in Hamburg lebende Bayern Sebastian Bezzel und sein österreichischer Schauspielerkollege Simon Schwarz die Münchner Großmarkthalle. Ehrensache, dass die "Eberhofer"-Stars auch kräftig mit anpacken müssen – und das zu Konditionen, die ziemlich unbequem für sie sind.

Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger Reportage • 19.05.2025 • 20:15 Uhr

In der neuen Folge von "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" geht es diesmal in die Münchner Großmarkthalle. Es ist ein Ort, von dem aus die 1,5-Millionen-Einwohner-Metropole mit ernährt wird, sodass der Kosename "Bauch von München" durchaus seine Berechtigung hat. Hier kommen aus allen Himmelsrichtungen Lastwagen an – mit frischen Fischen, Früchten, Gemüse und Blumen. Viel Zeit zum Staunen bleibt Sebastian Bezzel und Simon Schwarz nicht: Sie müssen kräftig mit anpacken.

Der erste Schock für den in Hamburg lebenden Bayern Bezzel, der in Garmisch-Partenkirchen geboren wurde, aber schon länger im hohen Norden wohnt, ist die aus seiner Sicht unmenschlich frühe Uhrzeit, wenn sich in der Großmarkthalle die Rolltore öffnen und die Lichter angeschaltet werden. Die Großmarkthalle nimmt keine Rücksicht auf Langschläfer. Und so stehen Bezzel und Schwarz erst einmal gähnend vor ihren ersten Gesprächspartnern. Zwei Händler nehmen sie mit ruppigem Charme unter die Fittiche – und setzten sie beim Verpacken und Entladen von Ware ein.

"Nachdenken über das, was im Leben wirklich zählt" Kein Wunder, dass sich früher oder später der Hunger meldet: Für viele Beschäftigte in der Großmarkthalle sowie auch auf dem nahen Münchner Schlachthof-Gelände gibt es eigentlich nur eine Art von morgendlicher Stärkung: die Münchner Weißwurst. Das wissen treue BR-Fans natürlich auch aus der Kultserie "Zur Freiheit" mit Ruth Drexel. Großmarktleiterin Kira Weißbach führt die berühmten "Grenzgänger"-Reporter übers Gelände. Dann geht es bei den Geschwistern Gabi und Ludwig Wallner zum Wurst-Machen.

Ein originelles Geschwisterpaar sind auch Linda und Andreas Papazof. Sie führen eine Münchner Großmarkt-Ikone in die nächste Generation. Gemeinsam haben sie den in München bestens bekannten Fischhandel ihrer Eltern übernommen. Die Papazofs sind auf Delikatessen aus dem Meer spezialisiert. Natürlich müssen auch hier Sebastian "Franz Eberhofer" Bezzel und Simon "Rudi Birkenberger" die Ärmel hochkrempeln.

Besonders ans Herz geht schließlich die Station bei der Münchner Tafel, die direkt vom Großmarkt aus übrig gebliebene oder von den Händlern gespendete Lebensmittel verteilt. Die Schlangen vor der Ausgabe werden immer länger. Unzählige helfende Hände packen hier mit an. "Vieles, was wir erleben durften, hat uns wieder zum Nachdenken gebracht über das, was im Leben wirklich zählt", sagte Simon Schwarz im Nachgang zum Besuch bei der Armenspeisung.

Die nächste neue Folge von "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" führt die Reportage-Reihe am Montag, 26. Mai, 20.15 Uhr, im BR-Fernsehen an den Flughafen Nürnberg – und dort unter anderem ans Gepäckband. Wieder schuften!

Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger – Mo. 19.05. – BR: 20.15 Uhr