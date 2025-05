"Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger": Kritik zu den neuen Folgen im BR

Das BR-Dritte zeigt die vier neuen Folgen der siebten Staffel der beliebten Reportage-Reihe immer montags, um 20.15 Uhr. Alle neuen Episoden sind schon ab Freitag, 9. Mai, auch in der ARD Mediathek verfügbar. Wie üblich touren die kauzigen Kumpels mit dem Wohnmobil durchs Land. Diesmal geht es zunächst zum Märchenschloss des legendären "Kini", dann in den Bauch von München, in die Großmarkthalle, an den Flughafen Nürnberg sowie zum Finale an die Münchner Staatsoper.