Besser als "Tatort": Diese deutschen Krimis musst du gesehen haben

Kaum ein Genre ist in Deutschland so erfolgreich wie der Krimi. Ob klassischer „Tatort“, „Der Alte“ oder internationale Hits wie „Sherlock“ – Krimiserien begeistern Millionen. Woche für Woche schalten Zuschauer ein, wenn ermittelt, verhört und verhaftet wird. Besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gehören Krimis zu den Quotengaranten. Auch auf Streaming-Plattformen wie Netflix , Amazon Prime oder Disney+ finden sich zahlreiche erfolgreiche Krimiformate.

In „Schlafschafe“ wird ein scheinbar harmloser Familienkonflikt zum Auslöser für ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Als Melanie bemerkt, dass ihr Mann tief in Verschwörungstheorien abdriftet, beginnt sie heimlich gegen ihn zu ermitteln – bis sie selbst ins Visier gerät. Die Serie kombiniert Krimi, Psychodrama und Gesellschaftskritik.

"Morgen hör ich auf"

Bastian Pastewka in einer ernsten Rolle – das allein macht diese Serie schon sehenswert. Er spielt einen scheinbar biederen Familienvater, der in finanziellen Nöten beginnt, professionell Geld zu fälschen. Mit jeder Folge gerät er tiefer in ein Netz aus Lügen, Erpressung und Verbrechen.