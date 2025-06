"Kaulitz & Kaulitz": Die zweite Staffel der Reality-Doku mit den Brüdern Bill und Tom startet Mitte Juni auf Netflix

Auf die Frage eines Fans, ob es auch Szenen gibt, die die beiden im Nachhinein lieber wieder rausgeschnitten hätten, fällt dem Mann von Heidi Klum direkt etwas ein – zumindest, wenn es um Bill geht: "Also von dir gibt es ein paar Szenen, da denke ich, das wäre gut gewesen für dich, die rauszuschneiden", erklärt er an seinen Bruder gerichtet.

Und der scheint direkt zu wissen, worauf Tom hinauswill: "Also ich sag' eins: In Staffel zwei wird es auch ein bisschen freizügig und da habe ich auch ein bisschen mit mir gehadert." Wie die beiden im Podcast erklären, wurde Bill beim Spray-Tan begleitet und hat den Kameras dabei offenbar seine unbedeckte Rückseite präsentiert.

Das war jedoch nicht das einzige, was Bill bei den Dreharbeiten zu schaffen machte. Er gesteht: "Ich habe aber auch wirklich mit mir gerungen, weil natürlich auch viele Dinge wieder hochkommen und aufgewirbelt werden, auch mit meinem Ex und so." Zu bereuen scheint er dennoch nichts: "Man muss das auch zeigen, man kann dann nicht nur die schönen Sachen zeigen. Deswegen bin ich auch froh, dass Sachen dabei sind, die weh tun oder die nicht so schön sind."