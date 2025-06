"ARD-Tatort Franken": Rosalie Thomass tritt Nachfolge von Dagmar Manzel an

Im vergangenen Jahr verkündete "Tatort"-Star Dagmar Manzel, dass sie ihrer Rolle als Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn den Rücken kehrt. Nach dem Motto "Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören" hing die Schauspielerin ihren Job als Ermittlerin an den Nagel. Zunächst war noch unklar, wer als weibliche Ermittlerin an der Seite von Fabian Hinrichs folgen würde – nun ist die Nachfolge geklärt.