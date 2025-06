Karin Thaler übers "Traumschiff" Das sieht sie kritisch

Seit 2002 ist Karin Thaler als Marie Hofer fester Bestandteil von "Die Rosenheim-Cops". Auch in "Hubert und Staller" überzeugte die Schauspielerin sechs Jahre lang als Gerichtsmedizinerin Dr. Anja Licht. In "Unser Charly" spielte sie die Rolle der Inka Lenz über neun Staffeln hinweg. Auch in Serien wie "Der Landarzt", "Unser Charly" oder "Ein Bayer auf Rügen" war sie schon zu sehen. Mit deutschen Kultformaten kennt sich Thaler also aus.