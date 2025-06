"UEFA Nations League: Deutschland – Portugal": Das Spiel im ZDF

Von 4. bis 8. Juni findet in Deutschland das "Final Four"-Turnier der UEFA Nations League statt. In die Endrunde haben es vier Nationalmannschaften geschafft: Im ersten Halbfinale spielt Deutschland gegen Portugal (Anpfiff 21 Uhr, ZDF). Wo laufen die anderen Partien?

Deutschland hat wieder Lust auf seine Fußball-Nationalmannschaft. Dank Trainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler, die der davor müde und satt wirkenden Nationalmannschaft mit ihrem Team neues Leben einhauchten. Bestes Beispiel dafür ist der erstmalige Einzug der deutschen Spieler in das "Final Four"-Turnier der bislang gern belächelnden UEFA Nations League. Praktischerweise wird die Mini-Europameisterschaft 2025, wie sie mittlerweile bisweilen genannt wird, in Deutschland ausgetragen: München und Stuttgart lauten die Spielorte. Los geht es mit dem ersten Halbfinale, in dem sich Deutschland und Portugal gegenüberstehen. Das ZDF überträgt ab 19.25 Uhr. Anpfiff ist um 21 Uhr in München. Es kommentiert Oliver Schmidt, Moderator Jochen Breyer empfängt sein Experten-Trio Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker.