"Die Talkshow Doku – Schamlos, schräg und durchgeknallt": Die emotionale ProSieben-Sendung

Es waren die Sendungen, bei denen man bisweilen die Lautstärke deutlich runterregeln musste. "Die Talkshow Doku – Schamlos, schräg und durchgeknallt", ein mehr oder weniger reißerisch geschnittener Informationsbeitrag zur besten ProSieben-Sendezeit, holt noch einmal die überdrehte Frühphase des Privatfernsehens zurück in die Öffentlichkeit.

Wenn im Talkstudio die Tränen fließen

Urvater dieses Genres, in dem gerne auch mal heftig gestritten, gebrüllt oder geweint wurde, war hierzulande der 2023 verstorbene Hans Meiser, der auch die Tradition mitbegründete, dass solche Sendungen schlicht den Moderationsnamen im Titel führten. Meisers Daily Talk im RTL-Programm startete 1992, bei ProSieben folgte 1994 "Arabella" mit Arabella Kiesbauer. Weil sich von ihrer Reihe, die letztlich bis 2004 lief, besonders viel Archivmaterial beim Sender findet, greift ProSieben hier in die Vollen – und öffnet einen Einblick in ein Gruselkabinett.