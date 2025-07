"Bachelor" Felix Stein: Dieser Star-Connections hat er!

Im RTL.de-Interview verrät er: „Ich sehe meinen Sohn jeden Tag. Er ist kein Trennungskind, das seinen Vater nur am Wochenende sieht.“ Dass sein Kind seine oberste Priorität ist, unterstreicht er immer wieder: „Es ist das Allerwichtigste, das meine neue Freundin und mein Sohn sich gut verstehen.“

Im RTL-Porträt betont der 32-Jährige das gute Verhältnis zwischen ihm und Avelina. „Ich kann ausschließlich Positives über die Mutter meines Kindes sagen. Am Ende hat es zwischen uns leider einfach nicht gepasst“, so Felix. Ganz so harmonisch scheint die Verbindung zu ihren Brüdern nicht zu sein. Auf Social Media folgt sie keinem der beiden, den Namen „Boateng“ hat sie aus ihrem Profil entfernt. Der Rosenkavalier gibt preis, dass es „kein Verhältnis zu ihrer Familie“ gäbe.