Schock bei den Emmys: Keine Nominierung für "Squid Game"

"'Squid Game' hatte einen unglaublichen kulturellen Einfluss. Die größte Show der Welt. Die erste Staffel hat wirklich Emmy-Geschichte geschrieben und die Leute waren auch von der letzten Staffel begeistert", sagte Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, gegenüber "Variety" und fügte an: "Ich bin enttäuscht für Regisseur Hwang und die Besetzung. Dass Regisseur Hwang diese Anerkennung nicht erhält, wenn man bedenkt, wie viele Zuschauer weltweit die Serie so geliebt haben und wie gut sie bei den Leuten ankam. Ich bin enttäuscht, wenn sie nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient."

"Squid Game" hatte in der Vergangenheit bereits sechs Emmys gewonnen, unter anderem wurde Lee Jung-jae als bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie ausgezeichnet. Dass die Serie diesmal keine eine einzige Nominierung erhielt, dürfte laut der Netflix-Chefin aber kaum den Status des Formats schmälern: "Wenn man wirklich Exzellenz im Fernsehen und im Geschichtenerzählen betrachtet, ist sie in jeder Hinsicht herausragend. Wenn man das also liefert, ist es überraschend, wenn es keine Anerkennung findet."